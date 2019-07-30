MUŞ'TA BRUCELLA KORKUSU

MUŞ'a bağlı Kırköy'de brucelle hastalığı vatandaşları korkutuyor. 15 kişinin tedavi gördüğü hastalıkla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türküğlu, 2019 yılı içerisinde il genelinde 119 brucelle vakasının hastanede tedavi edildiği açıkladı.

Muş'un Kırköy Beldesi'nde brucelle vakaları halkı korkutuyor. Belde sakinlerinden Sakine Öner, 3 ay önce halsizlik baş, boyun ağrılarının oluştuğunu belirterek hastanede brucella teşhisi konulduğunu söyledi. Antibiyotik tedavisine başlandığını ifade eden Sakine Öner, kış aylarında hayvanlarda da hastalırk olduğunu bildirdi. Hayvan doğumlarını kendisinin yaptırdığını oradan mikrop kapmış olabileceğini anlatan Öner, 25 günden beri tedavi gördüğünü vurguladı. Brucella hastalığı teşhisi konulduktan sonra ilaç almaya başladığını söyleyen Sabri Kaplan ise sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. 3 çocuğunun da brucella hastası olduğunu söyleyen baba Hüseyin Dinçer, doktorların hastalığın peynirden bulaştığını söylediklerini belirtti. Kırköy Beldesi'nde 15 hastanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Nahit Dizman, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

2019'DA 119 VAKAYA RASTLANDI

Kırköy Beldesi'nde yaşanan brucelle vakaları sonrası Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, 2019'da görülen 119 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini söyledi. Hayvansal ürünlerle bulaşan hastalıkla ilgili halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Türkoğlu, yazılı açıklamada şunları bildirdi

Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Tedavide uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Kombine antibiyotik tedavileri önerilebilir.

Kaynak: DHA