Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor

28.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:37

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor.

Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarının kışın da yeterince beslenebilmesi için büyük emek harcıyor.

Tek geçim kaynakları hayvancılık olan besiciler, bölgenin zorlu koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmemek için çaba gösteriyor.

Varto ilçesine bağlı Ünaldı köyünde sabahın erken saatlerinde köyün karla kaplı yamaçlarına giden besiciler, biriktirdikleri otları kızak yardımıyla ve sırtlarında taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

"Kışın hayvanlara bakmak çok zor"

Besicilerden Cihan Kaya, AA muhabirine, köylerine kışın çok fazla kar yağdığı için hayvanların bakımını yaparken zorlandıklarını söyledi.

Hayvancılık yaparak ailelerini geçindirdiklerini belirten Kaya, "Çoğu zaman köyümüzde fırtına, rüzgar ve kar etkili oluyor. Bazı yıllar 2,5 metre kar yağıyor. Bu bölgede 5 ay boyunca hayvanları karın üzerinde beslediğimiz için zorlanıyoruz. 250 küçükbaş hayvanım için 85 ton saman ve 8 ton arpa biriktirdim. Kışın samanların torbalara doldurulması ve taşınması çok zor. Fırtına olduğu için hayvanları beslemek imkansız hale geliyor. Otları kızaklarla ya da sırtımızda taşıyoruz. Günde iki kez hayvanlara yem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadrettin Çiçek ise 30 yıldır Ünaldı köyünde besicilik yaptığını bildirerek, kışın çok çetin geçtiğini bu nedenle hayvanların bakımında zorlandıklarını dile getirdi.

Havanın fırtınalı olduğu günlerde hayvanları ahırdan çıkaramadıklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Burada 2 metre kar yağıyor. Hayvanlara karın üzerinde yem veriyoruz. Ot ve samanları ya kızakla ya da sırtımızda taşıyoruz. Fırtına olduğunda otları kızakla taşıyamıyoruz, çuvallara doldurup sırtımızla götürüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hayvanlarımızın beslenmesini ihmal etmiyoruz."

Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Ryan Babel Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:57:49. #1.15#
title