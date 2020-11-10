Muş'ta "Ata'ya Saygı" yürüyüşü düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Muş'ta bayraklı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Muş'ta bayraklı yürüyüş düzenlendi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ve Atatürk Caddesi'ndeki VEDAŞ İl Müdürlüğü önünde saat 19.38'de başlayan Ata'ya Saygı yürüyüşü, Valilik önünde son buldu.

Yürüyüşe katılan milli sporcu ve gençler, 82 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ellerindeki meşalelerle taşıması güzel görüntüler oluşturdu.

Güvenlik önlemlerin alındığı yürüyüşe, çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız