Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek

AA, Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek

Muş'ta Sultan Alparslan Tekstil Kent'te yeni açılacak fabrikada, 700 kişi istihdam edilecek.

MUŞ (AA) - Muş'ta Sultan Alparslan Tekstil Kent'te yeni açılacak fabrikada, 700 kişi istihdam edilecek.

Muş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle yapımı tamamlanan tekstil fabrikası için Belediye Başkanı Feyat Asya ile yatırımcı arasında sözleşme imzalandı.

Belediye meclisi salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Asya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliği ile çağrıya çıktıkları bir proje kapsamında belediye olarak DAKA'ya sundukları projenin kabul gördüğünü belirtti.

2 bin 500 metrekarelik fabrikanın 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten Asya, "Yatırımcı olan Barco tekstil ile imza töreni düzenledik. Bu bizim ve ilimiz için çok kıymetli. Bu memleketin güvenlik sıkıntısı yok. Burada güvenlik tesis edilmiş durumda." dedi.

Barco Tekstil sahibi Necmi Akaydın ise hali hazırda 700 kişilik tekstil fabrikalarının olduğunu belirterek, yeni yatırımla bu sayıyı 1400 kişiye çıkaracaklarını söyledi.

Muş DAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de törende birer konuşma yaptı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Sultan Alparslan, İstihdam, Asya, Muş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title