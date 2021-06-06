6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
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6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta, farklı nedenlerle boş bulunan 6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi.

Muş'ta, farklı nedenlerle boş bulunan 6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda bazı köy ve mahalle muhtarlarının vefatı ile görevden alınması üzerine seçime gidildi.

Sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları bölgelere giden vatandaşlar, tercih ettikleri adaylara oy verdi.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde sorunsuz tamamlanan seçimlerde, Kıyıbaşı köyünde Mehmet Ayaz, Alaniçi köyünde Burhan Özdemir, Körpeağaç Mahallesi'nde Hasan Subaşı, Malazgirt ilçesi Yolgözler köyünde Yakup Demir, Bulanık ilçesi Şehitveren köyünde Hayati Karaca, Varto ilçesi Leylek köyünde Mustafa Özkur, Üçbulak köyünde Ali Haydar Demir, Gümgüm Mahallesi'nde Serkan Özer, Kültür Mahallesi'nde Serdar Kaya seçildi.

6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
6 köy ve 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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