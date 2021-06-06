Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
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Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Politika

Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi Muş'ta 6 köy ve 3 mahallede sandık başına giden vatandaşlar, oylarını kullanarak yeni muhtarları belirledi.

Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi

MUŞ - Muş'ta 6 köy ve 3 mahallede sandık başına giden vatandaşlar, oylarını kullanarak yeni muhtarları belirledi.

Muş'ta bazı köy ve mahalle muhtarlarının vefatı ile görevden alınması üzerine seçime gidildi. Seçim heyecanının yaşandığı köy ve mahallerde sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Muş'un Kıyıbaşı köyü muhtarlığına Mehmet Ayaz, Alaniçi köyü muhtarlığına Burhan Özdemir, Konukbekler beldesi Körpeağaç Mahallesi muhtarlığına Hasan Subaşı, Malazgirt ilçesi Yolgözler köyü muhtarlığına Yakup Demir, Bulanık ilçesi Şehitveren köyü muhtarlığına Hayati Karaca seçildi.

Varto ilçesi Leylek ve Üçbulak köyleri ile Gümgüm ve Kültür mahalleleri muhtarlıkları için kullanılan oyların sayımı ise devam ediyor.

Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi
Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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Muş'ta 6 köy ve 3 mahalle muhtarı belirlendi - Haberler
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