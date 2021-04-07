Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Muş'un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47'de meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olan deprem, Korkut'un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı