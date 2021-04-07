Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
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Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Muş'un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47'de meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olan deprem, Korkut'un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.

Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bitlis'te deprem Son Dakika! 7 Nisan Bitlis Güroymak'ta deprem oldu! Bitlis'te ne zaman deprem oldu? Bitlis depremi!
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