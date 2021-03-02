Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
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Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı

02.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:41
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu, ulaşıma kapandı.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu, ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı, 30 santimetreyi aşarken, araçlar kara gömüldü.

Muş'ta bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 234 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, şehir merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Güne karla uyanan ve işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Karlı yollarda kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Esnaf, kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürekle temizlerken, Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

234 KÖY YOLUNDA KARLA MÜCADELEİl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma yürütüyor. Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, "Bahar havası yaşanırken yeniden kentimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 köyümüzün yolu ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi olarak, vatandaşımızın ulaşımını sağlayabilmek noktasında, karla mücadele çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Bulanık ilçesinde 55, Malazgirt ilçesinde 56, Varto ilçesinde 31, Hasköy ilçesinde 15, Korkut ilçesinde 17 ve merkezde 60 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Köy yollarında karla mücadele aralıksız olarak sürüyor" diye konuştu.

Muş Belediyesi karla mücadele ekibinden Hakan Korkmaz ise "Muş'a bahar havası gelmişti, tekrardan kar yağışı etkili oldu. Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri olarak, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tekrardan kaldırımlardaki kar yığınlarını temizlemeye başladık. Vatandaşların rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için çalışıyoruz" dedi.


Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
Muş'ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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