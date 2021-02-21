Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
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Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü

21.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 08:48
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü

MUŞ'ta, bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler, adeta kara gömüldü.

MUŞ'ta, bir haftadır bahar havası yaşanırken, yeniden başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler, adeta kara gömüldü. 1800 metre rakımdaki Yukarıyongalı köyünde, iş makinelerinin giremediği yerlerde küreklerle açılan yollar, tünellere dönüştü.

Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş'ta yeniden etkili olan kar yağışıyla 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı. Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı. Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.

Bir hafta öncesinde bahar havası yaşarken etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta köylerinde kara boğulduklarını anlatan Eyyüp Omur, "Bir hafta öncesinde bahar havası yaşanıyordu. Bizler de sevinmiştik bahar mevsimi geliyor diye. Ne yazık ki 2- 3 gün kar yağışı etkili oldu ve köyümüzdeki bütün evler kar altında kaldı. Köyümüzün içerisinde imece usulü küreklerle yol açıyoruz. İş makineleri giremedikleri için bizler küreklerle kendimize yol açıp, komşularımıza gidip, geliyoruz" diye konuştu.

Köydeki birçok evin kardan görünmeyecek hale geldiğini söyleyen Celalettin Yöndem ise "3 gün boyunca kar kesintisiz bir şekilde yağdı. 3- 4 metreyi bulan kar nedeniyle evlerimiz kaybolmuş durumda. İş makinesinin giremediği yerlerde kürekle açtığımız yollar, tünelleri andırıyor" dedi.


Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü
Muş'ta, 1800 rakımdaki evler kara gömüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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