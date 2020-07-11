Muş'ta 17 köye süt toplama merkezleri kuruldu
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Muş'ta 17 köye süt toplama merkezleri kuruldu

Muş'ta 17 köye süt toplama merkezleri kurulduMUŞ'ta 'Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi' ile 17 köyde, toplam 29 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kuruldu.

11.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:49

Muş'ta 17 köye süt toplama merkezleri kuruldu

MUŞ'ta 'Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi' ile 17 köyde, toplam 29 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kuruldu.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yürütücüsü olduğu ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin finansman desteği sağladığı 'Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi' çerçevesinde, kentin 17 köyünde, toplam 29 ton kapasiteli süt toplama üniteleri oluşturuldu. 300 bin büyükbaşın bulunduğu kentte kurulan Hollanda usulü konteynerlerde soğutma sistemli ünitelerde toplanacak olan sütler, Avrupa Birliği stantlarında fabrikalarda işlenecek. Tamamen DAP Bölge Kalkınma İdaresi finansman desteği ile hayata geçirilen süt toplama üniteleri, yapılan fizibilite çalışmalarında projenin planlanan diğer noktalarda kurulması ve tam kapasitede çalışması durumunda çiftçilere, yaklaşık olarak yıllık 1 milyar TL'lik bir finansal girdi sağlayacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fuat Özkan, sistemli bir şekilde sütün toplanacağını belirterek, projenin çiftçiye büyük katkı sunacağını söyledi. Projenin Muş'ta ilk defa yapıldığını belirten Özkan, projenin çok önemli katkıları olacağının altını çizdi.

Hayata geçirilen projeden ötürü köy halkı ve kendilerinin duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıyık Köyü Muhtarı Mustafa Sönmez ise, "Projenin ülkemiz için, bölgemiz için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak göreceğiz. Bu sütümüzün değerlendirilmesi için ve halkımızın kendi ekonomisine katkı yapması için büyük bir projedir. Sütümüzü değerinde satabilmemiz için bunun gibi projelerin gelişmesi lazım. İnşallah bunda da başarılı olacağız" diye konuştu.

Muş'ta 17 köye süt toplama merkezleri kuruldu

Kaynak: DHA

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