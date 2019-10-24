Muş öğrencilerin gönüllerine dokundular

24.10.2019 13:08

Öğrencilerin gönüllerine dokundular

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Muş'taki gönüllüler, eğitim için harekete geçti.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MŞÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler, Kızılağaç İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllüler, yüz boyama ve okulun dış cephesine eğitsel çeşitli desenler ile çizgi film karakterleri çizdi. Okul öğretmenlerinin de eşliğiyle, duvarlara yaptıkları çizim ve boyama çalışmalarıyla okulu renklendiren gönüllüler, amaçlarının köy okullarındaki öğrencilerin gönüllerine dokunmak olduğunu ifade ettiler. Temel hedefin gençlerin maddi karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal girişime destek olmak diyen üniversite öğrencilerinden Özlem Yıldız, Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Damla Projesi üyeleriyiz. Buradaki amacımız; okullara gitmek, boyama yapmak, insanların gönüllerine dokunmaktır. Bu sefer de okul boyamaya geldik. Yüz boyama da olarak çocukları eğlendirdik, kendimizde eğlendik. Etkinlikleimiz çok güzel geçiyor diye konuştu.

Damla Projesi gönüllülerine teşekkür eden Kızılağaç İlkokulu Müdürü Şehmus Gündüz ise, gerçekleştirilen çalışmayla okulun çiçek gibi olduğunu ifade etti. Özellikle belde öğrencilerinin ziyaret ve faaliyetten ötürü çok mutlu olduğunu vurgulayan Gündüz, Damla Projesi kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımız, okulumuzda çeşitli boyama etkinlikleri, karakter çizimlerinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikle bizleri ve öğrencilerimizi mutlu ettiler. Okulumuz çiçek gibi oldu. Özellikle duvarlarda yapılan çizimler, bayrak ve karakterlerle bizleri gerçekten mutlu ettiler. Rengarenk bir okulumuz oldu. Köy okullarını gezerek, bu tür etkinliklerde bulunmaları ve öğrencilerin gönüllerine dokunarak, onları mutlu etmeleri gerçekten çok güzel bir etkinlik. Başarılarının devamlarını diliyoruz dedi

Kaynak: DHA