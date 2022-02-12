Muş halkı "3. Kar Festivali"nde bir araya geldi

MUŞ (AA) - Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde "3. Kar Festivali" gerçekleştirildi.

Belediyenin organize ettiği, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun vatandaşlarla halay çektiği festivalde, yerel sanatçılar sahne aldı, yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce de kayak, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışları ile voleybol ve masa tenisi turnuvaları yapıldı. Çocukların da kızaklarla kaydığı festivalde, vatandaşlara sucuk ekmek ikram edildi.

Festivalde, farklı spor dallarında daha önce dereceye girenlere ödül verildi.

Öte yandan festivalde stant açan jandarma ve polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Muş'a yeni kayak merkezi müjdesi

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl bölgeye çok kar yağdığını söyledi.

Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları dile getirdi:

"Burada bir kayak tesisimiz var. Vatandaşımız hafta sonları teveccüh ediyor, hatta sadece Muş'tan değil çevre illerden de buraya kaymaya geliyorlar. Pistimiz, karımız çok kaliteli. Kurtik Dağı'na kayak merkezi kurmak üzere daha gelişkin bir tesisle taçlandıracağız. İnşallah bu yılın sonunda Kurtik'in yeni kayak tesisinin ihalesine de çıkmış olacağız. Şu an etütleri devam ediyor. 2023'te hem Güzeltepe Kayak Merkezi hem de Kurtik'teki daha büyük, daha önemli kayak tesisini hayata geçirmiş olacağız. Muş artık bir turizm merkezi haline gelmeye başladı. 2023'te hizmete açacağımız Kurtik Kayak Merkezi ile Muş turizmde de hak ettiği yere gelecek."

"Vatandaşlarımızın yüzünde mutluluk ve tebessüm gördük"

Belediye Başkanı Feyat Asya da insanların kardeşçe, güven içerisinde şenlik ortamında vakit geçirmesi için festival düzenlediklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Sayın Valimiz, şehre geldikten sonra her alanda bizlere destekçi oldu. Bu festivali kendi riyasetinde paydaş kurumlarımızla beraber düzenledik. Vatandaşlarımızın yüzünde bir mutluluk ve tebessüm gördük. Bu anlamda festivalimiz hayırlı olsun. Kurtik Kayak Merkezi'mizin bir an önce temelini atmasını takip ediyoruz. Halkımızın mutluluğu bizim sevinç kaynağımızdır. Festivale katılan bütün herkese teşekkür ediyorum."

Polonya'dan festivale gelen Anna Porkhun da Varşova'da yaşadığını belirterek, "Festivali çok beğendim. Burası çok güzel, havası güzel. İnsanlar çok iyi. Seneye kesinlikle tekrar geleceğim. Kayakçılar dağdan kayıp bayrak açtılar. Çok güzel bir görüntüydü. Burada yemek yedik, çay içtik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hülya Yıldırım da kentin en çok kar alan iller arasında yer aldığına değinerek, "Muş, böyle festivallere ev sahipliği yaptığı için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yetkililerimizden bu tür festivallerin her yıl tekrarlanmasını istiyoruz. Festival güzeldi ve çok eğlendik." ifadelerini kullandı.