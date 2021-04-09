Muş Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, Korkut Belediye Başkanı Pekbay'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.
Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Pekbay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yavuz ve beraberindeki Cumhuriyet Savcısı Serhat Çaylak'a plaket takdim etti.
Ziyaret, bir süre devam eden sohbetin ardından son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin