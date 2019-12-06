: Muş Cumhuriyet Başsavcısı Karahan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullanması

06.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:32

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karahan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Karahan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafına oy veren Karahan, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Karahan, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen ve birbirinden güzel fotoğraflardan oylama yaptığını belirterek, "Bu organizasyonda ve fotoğrafın çekiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Oylama yaparken zorlandım. Fakat gönlümden geçen 3'ünün seçimini zorda olsa yaptım." dedi.

Kaynak: AA

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