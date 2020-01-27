Muş Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

27.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:35

Muş Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan 361 çalışan için toplu iş sözleşmesi imzalandı.



696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen Muş Belediyesi personellerinin ilk toplu sözleşmesi yapıldı. Çalışma kriterlerinin göz önünde bulundurulduğu sözleşmede işçilere yüzde 15 oranında zam yapılırken, sosyal haklarında da aynı oranda iyileştirme yapıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen sözleşme törenine Belediye Başkanı Feyat Asya, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, başkan yardımcıları, birim amirleri ve 4/d statüsündeki çalışanlar katıldı.



Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, "Taşerondan kadroya geçişleri yapılan siz değerli çalışma arkadaşlarıma emeklerinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyor ve sizleri tebrik ediyorum. Şunu çok iyi bilin ki belediyemize ve bu şehre emeğiniz çoktur. Bu durumu göz önünde bulundurarak haklarınızı vermeye çalıştık. Bizim emsalimizdeki belediyelerce bu oranda bir iyileştirme yapılmadığını bilmenizi isterim. 'Alın teri kurumadan çalışanın emeğinin karşılığını verin' diyen Peygamberin ümmeti olmamız hasebiyle kılı kırk yararak bu kararı verdik. Artık taşeron kavramı sizin için bitti. Sendikanız var. Temsilciniz ile yaklaşık bir aydır görüşüyoruz. Aile aidiyeti ile haklarınızı korumaya çalıştık" dedi.



"Size güvendiğimiz gibi siz de bize ve kurumunuza güvenin" diyen Başkan Asya, "Bu şehir, bu belediye hepimizindir. Masanın bir tarafındaki yönetici ile diğer tarafındaki çalışanın hiçbir farkı yoktur. Bugün itibari ile size tevdi ettiğimiz ve bir mutabakata vardığımız sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonra artık her yıl sizin sözleşmenize oturacağız. Taşeron sistem ve asgari ücret ile çalışma dönemi artık son buldu. Bir düzeninizin ve düzenli bir işinizin olduğunun farkında olun. Bizler de belediyemizin bütçesini göz önünde bulundurarak sizlerin hakkını hukukunu korumanın gayretinde olacağız. Sosyal haklarınız ile birlikte bu yıl için verdiğimiz zam ile 3 bin TL'nin altında alacak olan hiçbir çalışanımız olmayacak. Yapmış olduğumuz sözleşmenin özelde size, ailenize genelde belediyemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 6 yıllık görev süremiz içerisinde hiçbir çalışanımızın hakkının kalmadığı için Allah'a şükrediyoruz. Bunu da Yüce Mevla'nın bize lütfu olarak görüyoruz. Bu duygularla bir kez daha sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmanın ardından 361 çalışanın toplu iş sözleşmesi Başkan Asya ve Sendika Temsilcisi Yaşar Kalır tarafından imza altına alındı. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA