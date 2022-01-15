Muş Belediyesi kitap toplama kampanyası başlattı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 mahallede hizmet veren bilgi evlerinde kitap kumbarası kuruldu.

Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evindeki kumbaraya ilk kitabı atan Belediye Başkanı Feyat Asya kampanyayı başlattı.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, "'Hayat paylaştıkça güzeldir' sloganıyla bilgi evlerimizde kurduğumuz kitap kumbarasına ilk kitabı attık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın istifade etmesi için başlattığımız kampanyaya desteklerinizi bekleriz" dedi.