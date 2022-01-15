Muş Belediyesi kitap toplama kampanyası başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Belediyesi kitap toplama kampanyası başlattı

Muş Belediyesi kitap toplama kampanyası başlattı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 mahallede hizmet veren bilgi evlerinde kitap kumbarası kuruldu.

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 mahallede hizmet veren bilgi evlerinde kitap kumbarası kuruldu.

Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evindeki kumbaraya ilk kitabı atan Belediye Başkanı Feyat Asya kampanyayı başlattı.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, "'Hayat paylaştıkça güzeldir' sloganıyla bilgi evlerimizde kurduğumuz kitap kumbarasına ilk kitabı attık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın istifade etmesi için başlattığımız kampanyaya desteklerinizi bekleriz" dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 mahallede hizmet veren bilgi evlerinde kitap kumbarası kuruldu.

title