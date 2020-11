Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, ekim ayı içerisinde kent genelinde yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, "Kasım ayı meclis toplantımızı icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Meclisimizde alacağımız kararların ilimizin ve vatandaşlarımızın hayrına vesile olmasını diliyorum. Geçmiş ay içerisinde meclis arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızın katkıları ve emekleri ile çalışma programımızı belirlemiş olduğumuz hedefin önünde bir performans sergilemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bu yıl yaklaşık 70 bin ton asfalt serimi yaptık"

Altyapı çalışmaları sonrası üstyapıya ağırlık verildiğini kaydeden Başkan Asya, "İlimizin her bölgesinde yer altı hatlarını yenilemek üzere çalışmalar yaptık. Bu altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yol ve kaldırımları daha güzel bir konuma getirmek için üstyapı çalışmalarımızı başlattık. Belediyemize ait asfalt plentinden ürettiğimiz malzeme ile yaklaşık 70 bin ton asfalt serimi yaptık. Bu çalışmamızla mahalle bazlı ana arterlerimizin tozdan çamurdan kurtularak daha modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Mevsim şartları elverdikçe bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

İçme suyu projesi 23 Kasım'da ihale edilecek

İçme suyu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Hayalimiz ve hasretimiz olan Alparslan 2 Barajından içme suyu temini projemiz ile ilgili çok güzel gelişmeler yaşandı. Geçen yıl Malazgirt Zaferi etkinliklerine teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri ile yatırım programına alınan içme suyu projemizin geçtiğimiz günlerde ihale tarihinin belirlenmesinin mutluluğunu yaşadık. 23 Kasım'da ihale edilecek projenin bu memleketin yüz yıllık sorununu çözüme kavuşturmuş olacak. Bu işte bizim için ilk kazmanın vurulması işin bittiğinin bir göstergesi olacak. Sıkıntısı ile zorluğu ile bize düşen görevi yerine getirmiş olacağız. Bugüne kadar etap etap takip ettiğimiz projemizin uygulanmaya başlaması ile sorumluluğu olan kurumlarımızın gayreti ile ilimizin önemli sorunu da çözüme kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Asya, dünyayı etkisi altına alan pandeminin her tarafta olduğu gibi ülkemizde de bazı çalışmaları sekteye uğrattığını hatırlatarak, "Muş Belediyesi olarak bu süreçte hizmetlerimizi aksatmamak için ciddi çaba sarf ettik. Çalışma performansları ile gurur duyduğumuz başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve her kademedeki mesai arkadaşlarımıza gayretlerinden ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlimize kazandıracağımız önemli projelerimizden biri olan Kent Meydanı Projemiz hedeflediğimizin önünde ilerliyor. Allah'ın izniyle normal bitirme tarihinden önce bu projemizi de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Aynı şekilde Halk Ekmek Fabrikamız da tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde test üretimini yapacağız. Bunlarla birlikte şehrin genelinde yürüttüğümüz rutin hizmetlerimiz devam etmektedir. Özellikle geçtiğimiz ayda Yukarı Çarşı dediğimiz bölgede büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Sevindiğimiz nokta herhangi can kaybının yaşanmamasıydı. İtfaiye ekiplerimiz olayın ihbarını alır almaz gerekli müdahaleyi yaptı. Ancak iş yerindeki malzemelerin kimyasal ve sentetik çoğunlukta olması sebebiyle çevre il, ilçe beldelerin desteği, aynı şekilde ilimizdeki belediye ve kurumların destekleri ile yangın kontrol altına alındı. Gayretlerinde ve desteklerinden dolayı tüm belediye ve kurumlarımıza teşekkür eder, iş yeri sahibi hemşehrimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bunun yanında ilimizdeki tarihi dokuyu korumak ve aslına uygun bir şekilde hizmete sunmak için ilk günden bugüne ciddi çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızdan biri olan Yıldızlı Hanımızın restorasyonu tamamlandı. Geçtiğimiz ay bu hanımızdaki iş yerlerini ihaleye çıkardık. Talep beklediğimiz gibi olmadı. Burada faaliyet gösterecek iş yerlerinin eskiden olduğu gibi aslına uygun bir şekilde hizmet vermesini umut ediyoruz. Kalaycısı, lehimcisi, keçecisi, sahhafı gibi işletmelerin olmasını istediğimiz bu hanımızda tarihi eserlerin sergilenmesini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde belediyemizin de paydaş olduğu bir sergi Yıldızlı Hanımızda gerçekleşti. Güzel de bir etkinlik oldu. Bu konuda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, İzmir'de yaşanan depreme değinerek, yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Başkan Asya'nın sunumunun ardından 29-31 Ekim tarihlerinde Yıldızlı Han'da gerçekleştirilen etkinlikte eserlerini sergileyen fotoğraf ve resim sanatçılarından Filiz Özdemir Şimşek ve Birsen Sakci, katkılarından dolayı Asya'ya tablo hediye ederek teşekkür etti.

Hediye takdiminin ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı