Muş'a Öğretmen Atamaları

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerine yeni eğitim ve öğretim yılında 436 öğretmen atamasının yapıldığı bildirildi.



Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, bu yıl Mili Eğitim Bakanlığınca ilçeye 50 sınıf ve 124 branş öğretmeni atandığını söyledi.



Son atamalarla ilçedeki öğretmen açığının da giderildiğini kaydeden Kaya, "2017-2018 eğitim öğretim yılında kadromuza eklenen 174 öğretmenimiz ilçemizin eğitiminin gelişmesine katkı sunacak. İlçe geneli ve köylerde 705 öğretmenimiz 18 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak." dedi.



Kaya, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını diledi.



Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ise bakanlık tarafından 262 öğretmenin ilçelerine atandığını belirtti.



86 sınıf, 176 branş öğretmeninin yeni yılda öğrencilere eğitim vereceğini aktaran Edip, "İlçe genelinde görev yapan 167 öğretmen köy okullarında, bin 18 öğretmen ise ilçemizdeki okullarda öğrencilerimize eğitim verecek. Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizin eğitimde daha yüksek seviyeye ulaşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu,



Edip, yeni atamalarla öğretmen eksiklerinin önemli oranda azaldığını, boş kalan alanların da ücretli öğretmenlerle giderileceğini sözlerine ekledi.