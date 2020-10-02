Murtaza Ersöz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz hakkında bilgiler

Ağrı Taşlıçay kaymakamı Murtaza Ersöz efsane konuşmasıyla gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından merak edilen Murtaza Ersöz kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Murtaza Ersöz hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağrı Taşlıçay ilçesi kaymakamı Murtaza Ersöz hakkındaki en doğru bilgilere haberimizden erişebilirsiniz. Masterchef programında konuşması yayınlanan Murtaza Ersöz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Murtaza Ersöz kimdir? Nereli, kaç yaşında?

MURTAZA ERSÖZ KİMDİR?

Kaymakamımız Sn. Murtaza ERSÖZ 10.03.1987 tarihinde Mardin' de doğdu.

Murtaza Ersöz doğum tarihi : 10 Mart 1987

Murtaza Ersöz kaç yaşında : 33 yaşında

Murtaza Ersöz görevi nedir : Kaymakam

Murtaza Ersöz aslen nereli : Mardin doğumlu

Murtaza Ersöz burcu nedir : Balık burcu

İlk ve ortaöğretimini Mardin'de tamamlayan Kaymakamımız lisans eğitimini ise 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de 2011 yılında aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında tamamladı. 2010 yılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Kaymakamımız 2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum İli Sungurlu İlçesi ve Trabzon İli Akçaabat İlçesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul İllerinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Karabük'ün Eflani ve Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev alan Kaymakamımız 4 ay süre ile İngiltere'nin Portsmouth şehri ''LSI Portsmouth – English Language Scholl'' da dil eğitimi gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayan Kaymakamımız Gaziantep/ Yavuzeli , Malatya/ DoğanşehirKaymakamı olarak görev yapmakta iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 02.09.2019 tarihinde İlçemiz Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.