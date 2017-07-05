Murray Rahat Geçti

Aynur TATTERSALL / WIMBLEDON / DHA



Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü günü tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Dustin Brown'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3'üncü gününde, tek erkeklerde Britanyalı tenisçi Andy Murray, Alman tenisçi Dustin Brown'ı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.



Yedi yıl sonra gerçekleşen bu ikinci buluşmada Murray, geçen sene "Wil Card" ile turnuvaya katılan Alman tenisçiye karşı, maçın birinci setinde üst üste kullandığı etkili servisler ile oyunda 1-0 öne geçti. File önüne attığı kısa top ve voleler ile rakibini zor duruma düşüren Brown, skoru 3-3 'e getirdi.



Rakibinin oyun taktiğini kısa süre içinde çözen Britanyalı sporcu, kalan oyunları kazanarak ilk seti 6-3 önde bitirdi.



İkinci ve üçüncü sette rakibinin file önüne gelerek sayı bulma çabalarını "Passing shut"lar ile kolayca geçen Murray, bu setleri de zorlanmadan aynı skorla 6-2 alarak maçı 3-0 kazandı.



Böylece Andy Murray, 1 saat 36 dakika süren maçı 6-3, 6-2 ve 6-2 skorlarla kazanarak, üçüncü tura yükselmiş oldu.



MURRAY ALIŞKANLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR



İki kez Wimbledon şampiyonu olan Andy Murray, bu turnuvadaki geleneğini bozmayarak 12 kez üçüncü tura yükselme başarısını gösterdi. Ayrıca Murray, 2012 US Open'da ilk Grand Slam unvanını kazandı ve 1936 US Open'da şampiyon olan Perry'den bu yana, Grand Slam unvanını alan ilk İngiliz tenisçi oldu.