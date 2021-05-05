Mürebbiye ne demek?

Günlük hayatımızda genellikle basılı kaynaklarda gördüğümüz ve daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olan mürebbiyenin anlamı merak ediliyor. Görev alanı bebeklerden çok okul çağındaki çocuklar oluşan mürebbiyenin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Mürebbiye ne demek? Mürebbiye kelimesinin almanı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda genellikle basılı kaynaklarda gördüğümüz ve daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olan mürebbiyenin anlamı merak ediliyor. Görev alanı bebeklerden çok okul çağındaki çocuklar oluşan mürebbiyenin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Mürebbiye ne demek? Mürebbiye kelimesinin almanı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜREBBİYE NE DEMEK?

Mürebbiye, bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. Bir dadının aksine çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak yerine çocukları eğitmeye odaklanmaktadır. Görev alanı bebeklerden çok okul çağındaki çocuklardır. Mürebbiyeler genellikle öğrencilerinin konaklarında kalırlar ve ailenin bir ferdi olarak kabul edilirler.

Mürebbiyelik, I. Dünya Savaşı'ndan önce özellikle de yakında uygun bir okulun bulunmadığı kırsal bölgelerdeki Avrupalı ailelerde yaygın olarak görülmekteydi. Aileler çocuklarını uzun bir süre yatılı okula göndermek yerine mürebbiyelerle çocuklarına evde eğitim vermeyi tercih ederdiler. Mürebbiyeler genellikle kızlardan ve genç erkeklerden sorumluydu. Bir erkek çocuk yeterince büyüdüğünde özel öğretmen ya da okula ile devam etmek için mürebbiyeden eğitim almayı bırakırdı.

Günümüzde Suud kraliyet ailesi gibi büyük ve zengin aileler veya kraliyet aileleri ile Avustralya'nın taşraları gibi ücra bölgeler dışında mürebbiyelik pek yaygın değildir. Dünya çapında aileler arasında mürebbiye ve özel öğretmen istihdamı için yeni bir canlanma yaşanmaktadır. Bunun sebepleri arasında, kişisel güvenlik, özel eğitimin faydaları ve birden çok yerde seyahat veya yaşama esnekliği sayılabilir

TÜRKİYE'DE MÜREBBİYE

Mürebbiyeliğin Türkiye'de ortaya çıkışı Tanzimat'tan sonra olmuştur ve bu dönemde eğitim için yeni ve yabancı okullara ilgi artarken özel eğitim ve özel ders de giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Konakta kalan ve ailenin bir mensubu haline gelen özel hocalar, çoğunlukla Fransız olan mürebbiyelerdir. Bu kişiler, çocukları küçük yaştan itibaren başta yabancı dil olmak üzere musikî, el sanatları ve Batılı terbiye gibi hususlarda yetiştirmeye çalışmışlardır.