Murda ft Ezhel ft Kalibwoy- Cümle Alem sözleri | Cümle Alem şarkı sözleri
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Murda ft Ezhel ft Kalibwoy- Cümle Alem sözleri | Cümle Alem şarkı sözleri

Murda Ezhel işbirliğini bu sefer Kalibwoy ile görüyoruz. Murda Ezhel Cümle Alem şarkı sözleri haberimizde.

Murda ft Ezhel ft Kalibwoy- Cümle Alem sözleri | Cümle Alem şarkı sözleri
01.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:28

CÜMLE ALEM ŞARKI SÖZLERİ

We no, we no, we no wan no friend from them-ah

See me out here rollin' with the gang-ah

And you know we never no pretend, nah

Artz what's poppin' my G?

B-B-Bugy

Verse - Ezhel

Cümle âlem (Âlem)

Ne konuşur hâlen? (Wouh)

Beni suçlar?durur?neye?istinaden (Wouh, wouh)

N'aparsan?yap, yaptın zaten?madem

Edemem bu *** hiç-hiç istifade (Bütün dünya)

Bütün dünya mahallem (Ya, ya)

Kafa leş, kafa leş, kafa leş, ya

Çalsın ver baba ses, arabesk

Geziyoruz Ankara-Marakeş

Koal, koal itilaf (Koal, koal)

Ne dedik bebeler bize karşı tuttu saf?

Bıktırır beni bu kadar drama, ihtiras

Kimseye veremem artık ikinci bi' şans, ya

Nakarat - Kalibwoy

We no, we no, we no wan no friend from them-ah (No)

See me out here rollin' with the gang-ah (Bana bak)

And you know we never no pretend, nah (Bana bak)

Made in Türkiye, me represent

Me say we no, we no, we no wan no friend from them (Friend)

See me out here rollin' with the gang (Bana bak)

And you know we never no pretend (Bana bak)

Made in Türkiye, me represent

Verse - Murda

Ey, cümle âlem

İzler bütün adımlarımızı hâlen (Yeah)

Hâlen pislik dolusun mahallem (Wah)

*** the *

Never snitch, yok ki ifadem

Çıktık, çıktık, çıktık karanlıklardan nihayet (Wouh)

Gang, gang (Gang)

Edemem ihanet (Ha)

Para cash, para cash, para cash (Ya)

Duman dolu dash, babamın oğlu gebeş (Gebeş)

İlişkiyi geç mommy, tek isteğim ***

Slatt slatt, Anadolu Flex (Flex)

Key fully VVS, yeni para yeni stres (Wait)

Yolum uzun shawty, atamam geri vites (Skrrt)

Drip designer, yes ama üzerimiz leş, yeah, yeah (Yes)

Benz, Benz shawty yeni Benz (Benz)

Mike Amiri Jeans (Jeans)

Kralım in my hands (Ya)

Gördün ''O Ses''teki Flex'i, sonra bana oldun mest (Wouh)

Khaled gibi stack

Dedim: ''Shawty, we the best'', yeah, yeah

Bridge - Ezhel

Koal, koal itilaf

Ne dedik bebeler bize karşı tuttu saf?

Bıktırır beni bu kadar drama, ihtiras

Kimseye veremem artık ikinci bi' şans, ya

Nakarat - Kalibwoy

We no, we no, we no wan no friend from them-ah (No)

See me out here rollin' with the gang-ah (Bana bak)

And you know we never no pretend, nah (Bana bak)

Made in Türkiye, me represent

Me say we no, we no, we no wan no friend from them

See me out here rollin' with the gang (Bana bak)

And you know we never no pretend (Bana bak)

Made in Türkiye, me represent

MURDA FT EZHEL CÜMLE ALEM SÖZLERİ

28 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan şarkılar arasında yer alan Cümle Alem sözleri, İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

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