Muratpaşa Belediyesinin 'Balkonda Üretelim' projesi başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocuklara üretme alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan 'Balkonda Üretelim' projesinde ilk seti teslim etti. Başkan Uysal, "Sofraya gelen gıdanın bir hikayesi var. Buna dökülen bir alın teri var. Çocuklarımızın bunu kavraması lazım" dedi.

Muratpaşa Belediyesinin 'Balkonda Üretelim' projesinde setlerin dağıtımına başlandı. 350 aileyle başlayan proje kapsamında Muratpaşa Belediyesi, gönüllü evlere, tek saksıda hepsi çimlendirilmiş ve dikilmiş olarak soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri hediye ederken Başkan Uysal da bir seti Fener Mahallesi sakini Sayın ailesine teslim etti.

Ev sahibi Tuğçe Sayın ve 6 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın karşıladığı Başkan Uysal ve belediye görevlileri, dev saksıyı balkonda uygun güneş alan bir noktaya yerleştirdi. Ev sahibine saksının bakımının nasıl yapılacağı, ne sıklıkla su verileceği gibi detaylar da aktarılırken Başkan Uysal, bugünün dünyasında çocukların sitelerde, kapalı ortamlarda büyüdüklerini belirterek, "Tabi bir üretim var. Sofraya gelen gıdanın bir hikayesi var. Buna dökülen bir alın teri var. ve oradan ortaya çıkan bir var olma var. Çocuklarımızın bunu kavraması lazım" diye konuştu.

"Teşvik edeceğiz"

Bu çerçevede evlerin balkonlarında, teraslarında saksılarda, bir takım sebze ve meyveyi yetiştirmeyi önemsediklerini aktaran Başkan Uysal, "Toplumumuzun ruh sağlığı için, sosyal barış için, çocuklarımızın gelişimi için çok faydalı olacak diye düşünüyoruz. Bunu teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Üretim kültüründen uzaklaşıyoruz"

Olayın farklı bir noktasında ise sahip olduğu verimli tarım arazilerine oranla düşük bir tarımsal üretim ve ithalata dayalı bir duruma sahip Türkiye gerçeğinin yattığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: "İklim kuşağımız ve ovalarımız çok avantajlı olmasına rağmen bir bakıyoruz ki en temel ürünleri ithal eder duruma düşmüşüz. Üretim kültüründen uzaklaşıyoruz hızla. Bu bizi rahatsız etti. En azından çocuklarımızı mevsiminde üç beş kök sebze ile de olsa hem özellikle annelerimiz için hem de çocuklarımızın gelişimi için çok faydalı olacak. Hem de balkonlarımız güzelleşecek."

"Aileden teşekkür"

Anne Sayın ise Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirerek "Evimizde bunları büyütmek soframızda yemek gerçekten çok hoş olacak" dedi.

6 yaşındaki Rüzgar ise çizdiği bir resmi Başkan Uysal'a hediye ederek,hediye dilen fidelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA