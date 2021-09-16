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Muratlı OSB Yönetimine Ziyaret Yeni

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Muratlı OSB Yönetimine Ziyaret Yeni

Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK ve Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Özkan SARISOY, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK ve Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Özkan SARISOY, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Ziyarette, Muratlı Osb Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsa GÖKÇE ve Muratlı OSB Müdürü Fatih ÖZGEN ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş, Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapılarak yeni işbirliği potansiyelleri değerlendirilmiş, GÖKÇE ve ÖZGEN ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

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Haber: Muratlı OSB Yönetimine Ziyaret Yeni - Haberler
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