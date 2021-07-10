Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi
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Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi Zafer Kalkınma Ajansı destekleri ile Gediz Belediyesi'nin ortaklığında modern kayak evine kavuşuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi Zafer Kalkınma Ajansı destekleri ile Gediz Belediyesi'nin ortaklığında modern kayak evine kavuşuyor.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısına, Kütahya Valiliği Proje Ekipleri ve Gediz Belediyesi'nin proje ortaklığı ile hazırlanan "Türkiye'nin İlk ve Tek Termal Kayak Merkezi Murat Dağı, "Modern Kayak Evine Kavuşuyor" adlı projesi 2 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Muratdağı Termal Turizm Kayak Merkezimiz emin adımlarla Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor diye konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Türkiye'nin İlk ve Tek Termal Kayak Merkezi Murat Dağı, "Modern Kayak Evine Kavuşuyor" adlı projesi kapsamında desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Ali Çelik'e, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenle'e ve Kütahya İl Özel İdaresine, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'a, Kütahya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimine ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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