Murat Serezli kim? Savaşçı Murat Serezli kaç yaşında, nereli?

ürk sinema ve dizi oyuncusu Murat Serezli , Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Peki, Murat Serezli kim? Savaşçı Murat Serezli kaç yaşında, nereli? Murat Serezli dizileri! Murat Serezli evli mi?

ürk sinema ve dizi oyuncusu Murat Serezli ,Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Peki, Murat Serezlikim? Savaşçı Murat Serezlikaç yaşında, nereli? Murat Serezlidizileri! Murat Serezlievli mi?

MURAT SEZERLİ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından tibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.

Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi.Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları "'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunucukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.

MURAT SEREZLİ DİZİLERİ

Yeter

Böyle Bitmesin

Sevdaluk

M.U.C.K.

Yalan Dünya

Sihirli Annem

Türk Malı

Çılgın Kanal

Teyzanne

Derman

Tatlı Bela Fadime

Hayat Bilgisi

İşler Güçler

Savaşçı