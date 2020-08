Murat Övüç yerine Yeşim Salkım sahne alacak! Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün geçtiğimiz günlerde sahne aldığı 'Palm Beach' Lara'da şarkı söylemeden önce Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak küfür etmesi sosyal medyada infial yaratmıştı.

YEŞİM SALKIM'LA 'KADIN DAYANIŞMASI' KONSERİ!

Kadına şiddete karşı toplumun her kesiminin tek yürek olduğu şu günlerde örnek bir davranış da olayın yaşandığı 'Palm Beach Lara' adlı mekandan geldi. Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden 45 dakika önce sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını derhal iptal eden mekan yönetimi,8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti.Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

"KADINA HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Yeşim Salkım da avukatı Merve Uçanok aracılığıyla Murat Övüç için hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıklarken Palm Beach Lara'nın sosyal medya sayfasından yapılan basın açıklamasında " Palm Beach Lara Yönetimi olarak 02. 08. 2020 tarihinde düzenlediğimiz organizasyonda Murat Övüç sahnesinde Yeşim Salkım'a yapılan saygısızlığı işletme olarak şiddetle kınıyoruz. Kadınlarımızın verdiği her türlü emeğe ve yaşam mücadelesine saygı duyduğumuzu; bu vesileyle kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olma ilkemiz doğrultusunda Murat Övüç ile ileri tarihte yapmış olduğumuz tüm konser anlaşmalarını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Yönetim olarak kendisiyle bir daha çalışmama kararı aldık. Bizim için değerli olan kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağız" ifadeleri kullanıldı.

