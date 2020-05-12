Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
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Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı

Yaptıkları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı.

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
12.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:13

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

"BAKIN BENİM BABAMIN MEZARI SİYAH GRANİT YAPILDI"

En son hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın mezarında ağlarken videosunu çektiren ve Yerlitaş'ı Instagram'da da etiketleyerek "reklam yapıyor" şeklinde tepkilerin hedefi olan Övüç, babasının mezarı başında "Bayram yaklaşıyor. Kabristanlara ziyarete geleceğiz. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Bakın benim babamın mezarı siyah granit yapıldı" dedi.

MEZAR TAŞINI YAPTIRDIĞI FİRMANIN REKLAMINI YAPTI

Murat Övüç paylaşımının devamında, "Unutulmuş anneleri, babaları ve yakınları olanlar… Unutmayın güzellikler lazım. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Mehmet Bey bu konuda çok iyi" ifadeleriyle mezar taşını yaptırdığı firmayı paylaşımına etiketleyerek reklamını yaptı.

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı

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Haber Yorumları (10)
YDGE: ne ki bunları haber yapıyorsunuz
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HAY DAAAA: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Cübbeli yapsaydı herkes hayran kalırdı.
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LEDUNİ: kötü bir örnek reyting diye bunu gündem yapmayın artık insaf be.
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