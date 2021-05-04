Murat Övüç'ün acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün koah hastası annesinin hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan Övüç'ten ilk açıklama geldi...

Annesinin anivefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Övüç, "Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.

Murat Övüç kimdir?

1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğüdür. Uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.

Son yıllarda sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline gelen Murat Övüç'ün Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin