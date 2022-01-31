Murat Nehri kısmen buz tuttu

MUŞ (AA) - Kısmen buz tutan Murat Nehrinden görüntüler

Branda ile kapatılan araçlar

Ateş yakan vatandaşlar

Merkeze bağlı 85 kilometre mesafedeki Göl Köyünde yaşayan Mehmet Akyol ile röportaj

Çatılardan sarkan buz sarkıtları MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üstünü naylon ve brandayla örterek soğuktan korumaya çalıştı.