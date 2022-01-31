Murat Nehri kısmen buz tuttu
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Kısmen buz tutan Murat Nehrinden görüntüler Branda ile kapatılan araçlar Ateş yakan vatandaşlar Merkeze bağlı 85 kilometre mesafedeki Göl Köyünde yaşayan Mehmet Akyol ile röportaj Çatılardan sarkan buz sarkıtları MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
MUŞ (AA) - Kısmen buz tutan Murat Nehrinden görüntüler
Branda ile kapatılan araçlar
Ateş yakan vatandaşlar
Merkeze bağlı 85 kilometre mesafedeki Göl Köyünde yaşayan Mehmet Akyol ile röportaj
Çatılardan sarkan buz sarkıtları MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, araçlarının üstünü naylon ve brandayla örterek soğuktan korumaya çalıştı.