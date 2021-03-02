Murat Kurum kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?
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Murat Kurum kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

02.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:54
Murat Kurum kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

Murat Kurum kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir? Murat Kurum hayatı ve biyografisi nedir?

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer almaktadır. Murat Kurum kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir? Murat Kurum hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer alıyor.

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