Murat Kurşun şarkılarıyla moral oldu

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:41

Ramada Plaza İzmit'te önceki gece düzenlenen etkinliği Kocaeli Umuttepe Araştırma Hastanesi Çocuk İlik Nakil Bölümü'ndeki odasından 4G bağlantı ile canlı olarak izleyen Abdussamet, Murat Kurşun'un şarkılarını sevdiğini, dinlerken çok eğlendiğini söyledi.

Salonu dolduran yaklaşık 500 kişi de Abdussamet'i alkışlar eşliğinde salona kurulan perdeden izledi.& ;



