Murat Kurşun şarkılarıyla moral oldu
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Murat Kurşun şarkılarıyla moral oldu

Murat Kurşun, şarkılarını bu kez lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki Sakaryalı Abdussamet Yelken için söyledi

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:41
Murat Kurşun şarkılarıyla moral oldu

Ramada Plaza 'te önceki gece düzenlenen etkinliği Araştırma Hastanesi Çocuk İlik Nakil Bölümü'ndeki odasından 4G bağlantı ile canlı olarak izleyen Abdussamet, Murat Kurşun'un şarkılarını sevdiğini, dinlerken çok eğlendiğini söyledi.

Salonu dolduran yaklaşık 500 kişi de Abdussamet'i alkışlar eşliğinde salona kurulan perdeden izledi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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