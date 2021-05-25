Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun biyografisi!

Küçük yaşlardan bu yana müzik dünyasının içinde olan Murat Kurşun, birçok başarılı albüme imza atmıştır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albümü yer alan sanatçının hayatına dair detaylar merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun mesleği nedir? Murat Kurşun hayatı ve biyografisi nedir?

Küçük yaşlardan bu yana müzik dünyasının içinde olan Murat Kurşun, birçok başarılı albüme imza atmıştır.Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albümü yer alan sanatçının hayatına dair detaylar merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında, nereli? Murat Kurşun mesleği nedir? Murat Kurşun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Murat Kurşun'un kendisinden 23 yaş küçük olan eşi Asena Toprak, Miss Turkey 2015 yarışmasına katılmış ancak dereceye girememişti. Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash TV ekranlarında kendi ismini taşıyan Show porgramını sundu.

Bir klip çekiminde Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile tanışan Murat Kurşun, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

MURAT KURŞUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. MS hastalığı, diğer bir adıyla Multiple Skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi, sinirler boyunca vücudumuzun farklı yerlerinde elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santrali gibidir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm hareketlerimizi kontrol eder. MS hastalığı, vücudun mikroplara karşı göstermesi gereken reaksiyonun bir şekilde yolunu şaşırarak sinir hücrelerini içeren yağlı kılıfa saldırmasıdır. Bu saldırıyla sinir hücrelerinin ritmi bozulur.