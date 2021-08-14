Murat Kosova ve Nebil Evren FIFA Online 4'ü seslendiriyor!

Electronic Arts, Türk oyunculara geçtiğimiz haftalarda müjdeyi verdi. Dünyanın en çok oynanan popüler futbol serisi FIFA'nın ücretsiz oyunu FIFA Online 4 ülkemize geliyor. Deneyimli sunucular Murat Kosova ve Nebil Evren dünyaca ünlü bir futbol oyununun Türkçe anlatımı ve yorumu için stüdyoya girdi.

EA Sports tarafından yayınlanan, oynaması ücretsiz EA SPORTS FIFA Online 4, dünyaca ünlü serinin tarihinde bir ilk olarak, Murat KOSOVA ve Nebil EVREN'in Türkçe yorumlarıyla içinde yer aldığı eksiksiz bir yerelleştirme paketiyle, 28 Ağustos tarihinde, Erken Erişim Günleri etkinliği ile Türkiye'deki yayın hayatına başlıyor.

Kosova ve Evren, taraftarların uzun süredir devam eden sevgisini kazanmalarını sağlayan UEFA™ Şampiyonlar Ligi ve UEFA™ Avrupa Ligi maçları anlatımları ve yorumlarıyla, tanınıyorlar. Oyun için 300 saat boyunca stüdyoda olan Kosova ve Evren, en özgün futbol deneyimini doğrudan Türk oyuncuların bilgisayarlarına getirmek için yardımcı olacaklar.

101XP, EA SPORTS ™ FIFA Online 4'ü bu sonbahar, EA ile yaptığı anlaşmaya göre yalnızca PC'ye özel ve Türkçe olarak yayınlayacak!

"YILLAR ÖNCE, ARKADAŞLARIM BANA OYNADIKLARI MAÇLARI ANLATIRDI"

"Dünyanın en güzel oyunu Futbol... İster çimde, ister sokakta, ister ekranda... Bu oyun hayatım boyunca benim bir parçam oldu. Futbolu düşünmediğim, konuşmadığım gün herhalde bir elin parmaklarını geçmez. Yıllar önce, arkadaşlarım bana oynadıkları maçları anlattırırdı! FIFA Online 4 ile birlikte o günlere geri dönüyorum. Ünlü yazar Bernard Shaw "Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız" demiş! Ben de "yaşlanmayı" hiç düşünmüyorum!!!

"UZUN YILLARDIR OYNADIĞIM OYUNDA SESİMLE YER ALMAK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİFTİ"

"Çeyrek asra yaklaşan televizyonculuk kariyerimde pek çok farklı yayında yer aldım veya planlamasını yaptım ama böyle bir projenin arka planda nasıl işlediğini görmek açısından çok doyurucu bir tecrübe oldu benim için. Özellikle de uzun yıllardır oynadığım ve büyük keyif aldığım bir oyunda sesimle yer almak ve bunu çok değer verdiğim Murat Kosova ile yapmak çok büyük keyifti. FIFA Online 4'ü oğlum Ege ile karşılıklı oynamak için sabırsızlanıyorum. Eminim tutkunları da aynı şekilde sabırsızlanıyordur!"