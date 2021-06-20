Murat Kekilli'den, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına şarkılı tepki

Rock müziği sanatçısı Murat Kekilli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yıkılsın İsrail" isimli şarkısıyla tepki gösterdi.

Rock müziği sanatçısı Murat Kekilli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yıkılsın İsrail" isimli şarkısıyla tepki gösterdi.

Konser için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kekilli, İsrail'in Gazze halkına yönelik gösterdiği zulmü lanetlediğini söyledi.

Bu tepkiyi bir şarkıyla anlattığını belirten Kekilli, "O bölgede kanayan bir yara var. Bu bağlamda da dünyada duyarlı olan sanatçılar ve sporcular var. Biz de buna duyarsız kalamayız. Orada yaşanan şeyler insanlık dramı. Birilerinin el atması lazımdı, ben üzerimde bir sorumluluk hissettim. Bunu da yerine getirmek için elimden geleni yaptım." diye konuştu.

Şarkının sözlerinin kendisine ait olmadığını ifade eden Kekilli, eserin beğenilmesine çok sevindiğini anlattı.

Şarkıya gelen tepkilerin genel olarak çok olumlu olduğunu dile getiren Kekilli, "Uç bir şarkıydı, çok az olumsuz tepki geldi. Sanatçı özgür ruhlu olmalı. Gerektiğinde kendisini bile eleştirebilmeli. Filistin'de insanlık dışı olaylar oluyor onları dile getirmeye çalıştım. Orada yaşayan insanların dramını görmek açısından Filistin'e gitmek isterim. Oradan insanlar yaşamak için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı