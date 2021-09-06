MURAT KARAYALÇIN'DAN BÜYÜKERŞEN'E NEZAKET ZİYARETİ

Sivas Kongresi'nin yıldönümünde CHP Tarihi ve Sosyal Demokrasi Konferansı'na konuşmacı olarak katılmak için Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, konferans öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıldönümünde CHP Tarihi ve Sosyal Demokrasi Konferansı'na konuşmacı olarak katılmak için Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, konferans öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Murat Karayalçın, Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, Murat Karayalçın'a nazik ziyareti için teşekkür etti. Önceden belirlenen programı sebebiyle konferansa katılamayacağı için üzüntüsünü ifade eden Büyükerşen, CHP'nin kuruluşunun ve demokrasinin başlangıcının genç kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Habermetre