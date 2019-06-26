Murat Doğan Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

Milli güreşçi Murat Doğan, Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Tokat'ın Zile İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde fahri antrenör Emre Şahin'in çalışmalarıyla yetişen Zile Belediyespor kulübü sporcusu Türkiye Şampiyonu güreşçi Murat Doğan, Avrupa Şampiyonasına hazır. Polonya'nın Krakow kentinde 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası'nda 68 kg'de Türkiye'yi temsil edecek olan Doğan'ın altın madalya ile ülkesine dönmesi bekleniyor. Antrenör Emre Şahin, gelecek vaat eden sporcusunun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Bayrağını göndere çektirerek dalgalandıracaklarını ifade eden Şahin, genç sporcusuna başarılar diledi.

(Nurhan İçmez/İHA)

Kaynak: İHA