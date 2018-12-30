Murat Demir'den İstanbul'da Aday Gösterilen Umur ve Döğücü'ye Tebrik

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul'un ilçelerinde aday gösterilen 2 Kastamonulu adaya başarılar diledi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe adaylarının açıklandığını hatırlatarak, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım gösterildi. Ayrıca Bakırköy'de Dadaylı iş adamı Mehmet Umur, Sancaktepe'de Tosya'nın gelini Avukat Şeyma Döğücü aday gösterildi. Değerli büyüğümüz 26. Dönem'de birlikte TBMM çatısı altında da görev yaptığımız Kastamonu'nun damadı olan Azmi Ekinci, Esenyurt Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir. Bütün adaylarımıza çıkmış oldukları bu zorlu süreçte başarılar diliyorum" dedi.

"Durmak yok yola devam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının kesinleştiğini belirten Demir, "Aday Adayı olduğum Tuzla'da da Sayın Şadi Yazıcı aday gösterilmiştir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başarılar diliyorum. AK Parti dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Görevler gelir geçer, esas olan bu kutlu davaya sahip çıkmaktır. Siyaset yapan biri olarak şahsımın tek ama tek bir amacı vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına hizmet etmek, farklı hiç bir düşüncem olmaz olmamıştır. Koltuk sevdası asla olmaz, makam sevdamız olmaz. Tek düşüncemiz, verilen herhangi bir görevin küçüklüğünü büyüklüğünü sorgulamadan o görevi, AK Partiye yakışır şekilde yapmak olmuştur ve olacaktır. 31 Mart seçimleri için hiç bir yerden aday adayı olmayacağımı daha önce söylemiştim bu sözümde durdum. Şahsım olarak telefonla arandık, müracaatını yap dediler, bizde taptık. Görüşmeye davet ettiler gittik, gerekli görüşmeyi yaptık. Bekle dediler bekledik. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile görev mevcut Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya tevdi edilmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bize ise bu davaya hizmet etmek düşer. AK Parti Türkiye'nin kaderidir. Recep Tayyip Erdoğan olmazsa olmaz liderimizdir. Onun verdiği karara saygı duymak ilkemizdir" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA