Murat Dalkılıç kimdir? İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli?
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Murat Dalkılıç kimdir? İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli?

Murat Dalkılıç kimdir? İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Murat Dalkılıç oluyor... Peki, İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kimdir? İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Murat Dalkılıç. Peki, İbo Show konuğu Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1983

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: İzmir

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir), ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. İzmir'de doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı ve çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıktı. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görerek tamamladı.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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