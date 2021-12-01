Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2) - Haberler
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Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel
Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışıyla Kocayayla mevkisindeki kara yolu beyaza büründü.

KÜTAHYA (DHA) - DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan mevsimin ilk Kar yağışıyla Kocayayla mevkisindeki kara yolu beyaza büründü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman aksama olurken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışıyla Kocayayla'da güzel manzaralar oluştu.

Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya),


Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Son Dakika Haberleri

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