Murat Ceylan kimdir?

Türk müzisyen, oyuncu, sunucu olan Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi nedir?

Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Türk müzisyen, oyuncu, sunucu olan Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, ya da bilinen adıyla Murat Ceylan Wish (d. 15 Mayıs 1991, İstanbul), Türk müzisyen, oyuncu, sunucudur.

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.

Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti.

Eylül-Kasım 2016'da Fox'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı.

''Reborn'' adlı albümü yakında çıkacaktır.

YARIŞMALAR

Survivor 2021- Sunucu

Survivor 2020 - Sunucu

Survivor 2019 - Sunucu

Survivor 2018 - Yarışmacı

Para Bende - Sunucu

Survivor Ünlüler - Gönüllüler - Yarışmacı

DİZİ

Familya