Murat Ceylan'ın bagaj kazası!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Murat Ceylan'ın bagaj kazası!

14.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:40
Murat Ceylan'ın bagaj kazası!

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. AVM'nin valesinden 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi.

Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Hulusi Akar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Yasmin Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Alkol Apple Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Murat Ceylan'ın bagaj kazası! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 09:43:16. #1.14#
title