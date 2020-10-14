Murat Ceylan'ın bagaj kazası!

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. AVM'nin valesinden 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi.

Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Hürriyet