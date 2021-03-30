Murat Çetinkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Çetinkaya yer alıyor. Peki, Murat Çetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Murat Çetinkaya kimdir? Murat Çetinkaya kaç yaşında, nereli? T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Murat Çetinkaya kimdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Detaylar haberimizde.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı.

Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Çetinkaya, Borsa İstanbul'daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.