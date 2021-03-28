Murat Cemcir'in kız kardeşi kansere yakalandı
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Komedi filmlerinin sevilen yüzlerinden Murat Cemcir, ikinci defa acı haberle sarsıldı. İki yıl önce annesine kanser teşhisi konulan ünlü oyuncunun bu kez de kız kardeşi Nagihan Cemcir kansere yakalandı.
Ahmet Kural ile başarılı komedi filmlerine imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir, ailesinden gelen ikinci acı haberle sarsıldı.
KANSERE YENİK DÜŞTÜ
Hürriyet'te yer alan habere göre, 2019 yılının Aralık ayında annesine kemik kanseri teşhisi konulan ünlü oyuncunun kız kardeşi Nagihan Cemcir de kansere yakalandı. Akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen Nagihan Cemcir'in kemoterapi tedavisine başladığı öğrenildi. Ailesinden hiçbir desteği esirgemedi bilinen Murat Cemcir'in annesinin ise durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı.