Murat Cemcir'in kız kardeşi kansere yakalandı

Komedi filmlerinin sevilen yüzlerinden Murat Cemcir, ikinci defa acı haberle sarsıldı. İki yıl önce annesine kanser teşhisi konulan ünlü oyuncunun bu kez de kız kardeşi Nagihan Cemcir kansere yakalandı.