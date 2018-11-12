Murat Cemcir, Ahmet Kural'dan Dolayı Zarara Uğradığı İddialarını Yalanladı
Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Sıla arasında geçen şiddet olayından sonra 5 milyon TL zarar ettiği ve bir deri markasıyla yapılması planlanan anlaşmanın iptal olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.
"SÖZLEŞME ASKIYA ALINDI" İDDİASI
Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.
"HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEM OLMAMIŞTIR"
Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı bulduğunu iddia etmişti. Murat Cemcir'den o iddialara esprili bir yanıt geldi. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı! Cemcir görüşmeyi yalanladı ve "Her hangi 1 deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur" dedi.
-
gücü yeten yeteneCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ikisi de pırlanta gibi çocuklar bazen böyle olmaması gereken şeyler insanın başına gelir ben bu olaylara asla tek bir tarafın suçu olarak görmem ahmet in başına gelende öyle bir şeyCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
işte gerçek ortaklık işte gerçek arkadaş helal valla takdir ediom siziCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Kabak tadı verdi artık. Gazeteler haber bulamıyor galibaCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
-
ortak nedir .kar ederken yanındayım .zarar ederken yokum demek deyil.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır