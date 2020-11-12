Gazeteci Murat Çelik kimdir, kaç yaşında? Murat Çelik nerelidir? Murat Çelik nerelerde görev almıştır?
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Gazeteci Murat Çelik kimdir, kaç yaşında? Murat Çelik nerelidir? Murat Çelik nerelerde görev almıştır?

12.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:14
Gazeteci Murat Çelik kimdir, kaç yaşında? Murat Çelik nerelidir? Murat Çelik nerelerde görev almıştır?

Televizyon ekranlarında yer alan açık oturum programlarına katılan Murat Çelik hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Gazeteci Murat Çelik kaç yaşında? Murat Çelik hangi kanalda?

Türk televizyon programlarında yer alan isimlerden biri olan Murat Çelik, sık sık gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Peki, Murat Çelik kimdir?

MURAT ÇELİK KİMDİR?

Murat Çelik, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Meslek hayatına 1989 yılında Nokta dergisi ile adım atmıştır. Amerika'da televizyon yayıncılığı üzerine eğitim almıştır ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sonraki dönemlerde yer aldığı yapımlar arasında TRT, AA, ATV, BRT gibi kurumlarda yer almıştır. Star Gazetesi Ankara Temsilcisi olan Murat Çelik aynı zaman köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Star TV'de Yüzleşme isimli programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

Murat Çelik, sosyal medya hesabında sık sık Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır. Sıkı bir Beşiktaş tarafı olduğu da belli oluyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bugün hala Vatan Gazetesi bünyesinde gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.

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