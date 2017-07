Murat Boz'dan Olay Açıklama: Aslı Aldatılmayı Affedecek Kadar Geniş Bir Kadın Değil

Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta öyle ki Murat ve Aslı barıştıktan sonra bile bu konu konuşuldu. Murat Boz, "Hangi kadın aldatılmayı kabul eder? Aslı'yı aldatmadım. Öyle bir şey olsaydı beni affetmezdi diyerek suskunluğunu bozdu.

MURAT BOZ FENA PATLADI

Geçtiğimiz aylara damga vuran magazin bombası Murat Boz'un Eser Yenenler'in evindeki partiye katılması olmuştu. Partiye 'İşte Benim Stilim' yarışmacıları Nihal-Bahar Candan kardeşler de katılınca Murat Boz ve Aslı Enver aşkı bitmişti. Her ne kadar Murat Boz biz daha önce ayrıldık dese de olanlar olmuştu. Aldatma ve ihanet iddialarıyla ilgili Murat Boz ilk kez detaylı bir açıklamada bulundu.

"ASLI'YI ÇOK SEVİYORUM, ONU ALDATMADIM"

Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel'e konuşan Murat Boz olanları şöyle anlattı: Ayşeciğim seni yazından dolayı aradım. Bir kere yazılan her şey yüzde 100 yalan. Seni arama nedenim Aslı. Onu çok seviyorum ve ona değer veriyorum. Çıkan haberler Aslı'yı üzüyor çünkü o, senin dediğin gibi öyle 'cool' ya da 'geniş' bir kadın değil. Allah aşkına söylesene, bu olay gerçek olsa hangi kadın kabul eder? Hele Aslı gibi bir kadın asla etmez. Aldatma gibi bir durum yok; üzerine basa basa söylüyorum. Böyle bi' şey zaten mümkün değil. Evet o dönem Aslı'yla ayrıydık ama konuşuyor ve haberleşiyorduk. Her ilişkide olabilecek bir dönem. Bizim ilişkimize herkes dahil olunca inan daha da zorlaşıyor. O gece Eser'in evinde 35-40 kişi vardı. Zaten o kızları da tanımıyordum. Biz hep Eser'e gider, arkadaş grubumuzla Playstation oynar, müzik dinleriz. Her şey kontrolüm dışında gelişti. Eser'in de suçu yok. Zaten ortada bir olay da yok. Elde olan, sadece kapıdaki arabamın fotoğrafı. Benim başkalarıyla aynı ortamda olmam, Aslı'yı aldattığım anlamına gelmez. Sadece en çok üzüldüğüm şey; benim yüzümden, ki aslında yapmadığım bir şeyden dolayı, Aslı'yı aldatılmış kadın durumuna sokmaları. Şunu bil ki; Aslı geniş biri değil, öyle bi' şey olsa asla yeniden birlikte olmazdık.