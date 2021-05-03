Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Bardakçı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi! Murat Bardakçı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Murat Bardakçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi!

İNAN DEMİREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Aralık 1955

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli: Şişli

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınır. Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz neumleri gibi musiki yazısı sistemlerine uzmanlığı vardır. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin ve arşivinin geniş çaplı oldukları bilinmektedir. Bir dönem Habertürk TV'de Cumartesi geceleri yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli tarih programını sunmuştur.

25 Aralık 1955'te gazeteci İlhan Bardakçı ve Nemika Bağ'ın tek çocuğu olarak İstanbul Pakize Hanım Doğum Kliniği'nde doğdu. Dedesi, Denizli, Elâzığ, Çorum ve Konya valilikleri yapmış, Millî Mücadele kahramanlarından Cemal Bardakçı'dır.]Taş Mektep olarak da anılan Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Annesi ve babası 1966 yılında ayrıldı. Ankara Üniversitesi ekonomi bölümünden 1978 yılında mezun oldu ancak ilgi alanı tarih olduğu için tarih konusunda uzmanlaştı.

Musıkîye Selahattin Tanur'la tambur ve eser meşk ederek başlayan Murat Bardakçı, Tanur'dan icazet aldı. Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı. Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan yararlandı, ilgi alanını daha sonra musıkî tarihine yöneltti. Abdülbaki Gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı. Bu arada Türk ve İslam müziği tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemeleri topladı ve geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu. Türk müziği tarihiyle ilgili çok sayıda araştırması yayınlanmaktadır. Dönemin sadrazamı Talât Paşa'nın özel arşivinden faydalanarak 1915 Ermeni Kırımı'ndaki olaylarını konu alan "Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi" adlı kitabı yazan Bardakçı, 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve 4 bölümden oluşan Son Osmanlılar belgeselinin senaryosunu yazdı. 2008 yılında Kanal 1'de başladığı Tarihin Arka Odası programına Mart 2009'dan Ekim 2015'e kadar Habertürk televizyonunda Erhan Afyoncu birlikte devam etti.

Haberturk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Habertürk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazmakta, ayrıca 30 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Habertürk Tarih dergisini hazırlamaktadır. 2009 yılında 5 yıldır birlikte olduğu Ayşegül Manav'la evlenmiştir..