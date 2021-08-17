Murat Atıcı kimdir? Murat Atıcı kaç yaşında, nereli? Murat Atıcı biyografisi!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi. Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı Bozkurt Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Bunun üzerine Murat Atıcı'nın hayatı merak edildi. Peki, Murat Atıcı kimdir? Murat Atıcı kaç yaşında, nereli? Murat Atıcı biyografisi!

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi. Peki, Murat Atıcı kimdir? Murat Atıcı kaç yaşında, nereli? Murat Atıcı hayatı ve biyografisi nedir?

MURAT ATICI KİMDİR?

1985 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da 2003 yılında tamamladı. 2003-2005 yıllarında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği okudu. 2005 yılında bu bölümü bırakarak; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazanıp, 2009 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında SGK İstanbul İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İçişleri Bakanlığının 2013 yılında yaptığı Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Elazığ Valiliğinde Valilik Stajını, Kırklareli İli Babaeski ve Pehlivanköy İlçeleri ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını, Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde ve Ankara İli Haymana ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Elazığ İli Palu, Karakoçan ve Sivrice İlçeleri, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi ile Aydın İli Karacasu İlçesinde vekalet görevlerinde bulundu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Almanya'nın Hamburg Eyaletinde, Goethe Enstitüsü'nde 8 ay dil eğitimi olmak üzere 1 yıl boyunca Almanya kamu kurum ve kuruluşları ile ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu'nda incelemeler yaptı.

İçişleri Bakanlığı 102. Dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" olarak tamamlayan Kaymakamımız, 2 Ocak 2016 yılında çıkan Kaymakam Kararnamesi ile Balıkesir'in Kepsut İlçesine atandı. Erzincan Kemaliye Kaymakamı iken 26 Ağustos 2020 tarihinde bakanlık Onayı ile İlçemize atanan Kaymakamımız; İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Bedriye Hanımla evli ve 1 çocuk babası olan Kaymakamımız, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı Bozkurt Kaymakamlığı görevine atanmıştır.