Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
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Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

01.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:28

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve adını Bağdat seferine çıkan 4. Murat'tan aldığı bilinen Muradiye Şelalesi, 50 metreyi aşan yükseklikten dökülen suyuyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle Muradiye Belediyesine bağlı temizlik görevlileri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda şelaleyi ziyaret etmesi için yürütülen temizlik çalışmalarını inceleyen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Korona virüs salgını sebebiyle iki ayı aşkın bir süre kapalı kalan Muradiye Şelalemiz, 1 Haziran itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine tekrar açıldı. Van'ımızın ve Muradiye'mizin doğal güzelliklerinden olan Muradiye Şelalesi, tekrardan piknikçilerin ziyaretine açık hale geldi. Muradiye Belediyesi olarak alanın temizliği ve dezenfekte edilmesi konusunda hummalı bir çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızın buraları ziyaretleri sırasında yine maske kullanmaları, sosyal mesafeye riayet etmeleri şartıyla alanımız açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı Muradiye Şelalesi'nin doğal güzelliği görmeleri için ilçemize bekliyoruz" dedi.

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA

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